Ashleigh Barty gibt Rücktritt bekannt!

Ashleigh Barty, Weltranglisten-Erste und Gewinnerin der Australian Open 2022, hat in der heutigen Nacht völlig überraschend ihren Rücktritt vom aktiven Tennissport bekannt gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 07:43 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty hat den Tennisschläger an den Nagel gehängt

Wie es aussieht, wird der Triumph bei den Australian Open 2022 der letzte große im Tennisleben von Ashleigh Barty gewesen sein. Denn die Weltranglisten-Erste gab in einem Interview im australischen Fernsehen ihren Rücktritt vom aktiven Tennissport bekannt. Barty hatte bereits auf ein Antreten in Indian Wells und Miami verzichtet. In Florida wäre sie als Titelverteidigerin an den Start gegangen.

Es sei das erste Mal, dass sie es nun wirklich laut sage, so Barty im Gespräch mit ihrer ehemaligen Doppel-Partnerin Casey Dellacqua. "Aber ich bin glücklich und bereit. Ich habe einfach nicht mehr den physischen Antrieb, den emotionalen Willen und all das, was es braucht, dass man sich täglich fordert, um auf dem Top-Level zu spielen. Ich bin einfach erschöpft."

In ihrer grandiosen Karriere hat Barty 15 Einzel-Titel auf der Tour geholt, davon drei Majors: Neben dem Coup Anfang dieses Jahres in Melbourne blieb sie auch 2019 in Roland Garros und 2021 in Wimbledon erfolgreich.