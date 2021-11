Ashleigh Barty hat sich verlobt - und die Tenniswelt gratuliert

Ashleigh Barty, Führende der WTA-Weltrangliste, und Garry Kissick haben in den sozialen Medien ihre Verlobung bekanntgegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 10:52 Uhr

© Getty Images Garry Kissick und Ashleigh Barty haben sich einander versprochen

Sportlich hat Ashleigh Barty nach ihrem Aus bei den US Open gegen Shelby Rogers längst beendet, nach einer mehr als halbjährigen Weltreise hat es die Weltranglisten-Erste heim nach Australien gezogen. Dort dürfte neben dem regulären Tennistraining auch ein gerüttelt Maß an Golf für Barty auf dem Programm stehen, neben allen anderen privaten Verpflichtungen.

Aus dieser Ecke gibt es jedenfalls erfreuliche Nachrichten: Denn wie Barty über die sozialen Medien bekannt gab, hat sie sich mit ihrem Freund Gary Kissick verlobt. Kissick war in der aktuellen Saison oft an der Seite von Barty gereist, auch bei ihrem größten Erfolg in Wimbledon in der Box gesessen.

Die Glückwünsche der (Ex-)Kolleginnen ließen nicht lange auf sich warten. Simona Halep (die in diesem Jahr geheiratet hat), Victoria Azarenke oder Caroline Wozniacki (mittlerweile schon glückliche Mutter) schickten via Instagram jede Menge Herzchen.

Sportlich wird es für Barty Mitte Januar wieder ernst. Dann möchte sie erstmals bei den Australian Open den Titel holen. Im vergangenen Jahr war sie im Halbfinale an Jennifer Brady gescheitert.