ASICS-Produkttest: Mitmachen und tolle ROBINSON-Reise gewinnen

Wieder sind die ambitionierten Hobbyspieler unter den Lesern von tennisnet aufgerufen, die neuesten Schuh-Modelle und auch Outfits aus dem Hause ASICS zu testen. Und unter allen Bewerbern wird diesmal eine fantastische Reise von ROBINSON verlost.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2023, 15:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© ASICS Bewegen wie Novak Djokovic? Dann sollte man zu ASICS-Schuhen greifen

Wer möchte nicht wie Novak Djokovic über den Tennisplatz schweben, die Bälle aus noch so weit entfernten Ecken des Platzes mit bewundernswerter Konstanz und Präzision ausgraben? Nun: Am Schuhwerk soll es nicht liegen. Denn ASICS ruft wieder zum großen Produkttest auf. Diesmal sollen nicht nur Schuhe getestet werden, sondern auch Outfits.

Gesucht werden insgesamt zehn Tester*innen -und zwar für folgende Produkte: 3x COURT FF 3 (Schuh), 3x GEL-RESOLUTION 9 (Schuh), 2x Männer-Outfit, 2x Frauen-Outfit.

Wie Ihr Tester*in werden könnt? Alle Informationen findet Ihr hier. Jede*r Tester*in hat vier Wochen Zeit, um sich an den Produkten zu versuchen. Um uns nach dieser Testphase einen Bericht inklusive Foto und Video zu schicken. Die Produkte dürft Ihr nach dem Test selbstredend behalten. Anmeldungen werden bis zum 9. April 2023, 23:59 Uhr, akzeptiert.

Tolle Reise von ROBINSON zu gewinnen

Und ja: Es gibt für alle Bewerber*innen, die Tester werden wollen, etwas zu gewinnen. In einer Verlosung werden nämlich sieben Nächte Clubaufenthalt (ohne Flug und Transfer) für zwei Personen im ROBINSON SARIGERME PARK inklusive Verpflegung all-inclusive made by ROBINSON für eine*n glücklichen Gewinner*in vergeben. Den Link zur Teilnahme an der Verlosung findet Ihr hier.

Was soll getestet werden? Da wären zunächst einmal die beiden Schuh-Modelle ...

Der ASICS COURT FF™ 3 Clay - in enger Zusammenarbeit mit Novak Djokovic entwickelt - bietet die perfekte Kombination aus Stabilität und Flexibilität. Die branchenweit erste dreiteilige Außensohle bietet selbst bei den dynamischsten Bewegungen ein Gefühl von Stabilität und reduziert so die Belastung des Körpers um 7%. Das TWISTRUSS™ System bietet mehr Flexibilität und Kraft beim Abdrücken. Für einen geschmeidigen Crossover-Schritt ermöglicht der Schuh schnellere Drehungen in einem kürzeren Zeitraum. Die MONOSOCK™-Konstruktion, eine einteilige Konstruktion, die den Knöchel bequem umschließt und den Einstieg in den Schuh erleichtert, bietet unvergleichlichen Komfort.

Der ASICS GEL-RESOLUTION™ 9 CLAY sorgt für verbesserte Stabilität und Dämpfung für Tennis-Spieler*innen, die das Spiel gerne von der Grundlinie aus kontrollieren. Die DYNAWALL™ Technologie in der Mittelsohle erstreckt sich jetzt bis zur Ferse für mehr Stabilität bei Seitwärtsbewegungen. Das funktionale Feature ist hervorragend für schnelle Schrittfolgen auf beiden Seiten der Grundlinie. Die DYNAWRAP™ Technologie in der Ösenleiste bekam ein Redesign und sorgt für zusätzlichen halt und Komfort. So bietet der Schuh auch bei schnellen Bewegungen festen Halt. Die durchgehende Außensohle sorgt für mehr Stabilität bei Landungen und schnellere Regeneration zwischen den Schlägen.

Und dann noch die Bekleidung ...

ASICS Outfit Männer, bestehend aus MATCH TOP, COURT 7IN SHORT, COURT+ TENNIS CREW SOCK / COURT+ TENNIS ANKLE SOCK

ASICS Outfit Frauen, bestehend aus MATCH DRESS, COURT+ TENNIS CREW SOCK / COURT+ TENNIS ANKLE SOCK

Der GEL Resolution 9 für Männer von ASICS Der GEL Resolution 9 für Frauen von ASICS Der COURT FF3 NOVAK von ASICS Der COURT FF3 von ASICS Der COURT FF für Frauen von ASICS Dieses Outfit von ASICS gilt es für die Frauen zu testen Dieses Outfit von ASICS gilt es für die Männer zu testen Der Court Ankle Sock von ASICS Die Court Crew Socken von ASICS

Aufgerufen sind alle Tennisspieler*nnen, die gerne mal etwas Neues ausprobieren - und darüber auch berichten wollen.