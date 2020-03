Ask Stefanos: Tsitsipas stellt sich auf Twitter seinen Fans

Stefanos Tsitsipas hat die vergangenen Tage in New York City verbracht. Und seine Freizeit genutzt, mit den Fans via Twitter in Kontakt zu treten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2020, 08:00 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Stefanos Tsitsipas hat für seine Fans ein offenes Ohr

Tennisprofis sind Weltenbummler, die Amtssprachen sind Englisch, Spanisch, seltener Französisch. Tsitsipas ist auf dem besten Weg, sich überall verständlich machen zu können.

Antwort von Stefanos: "Drei. Und ich arbeite an der vierten"

Mutproben legt Stefanos Tsitsipas in Matches vor allem in kritischen Phasen ab: Dann nämlich sucht Tsitsipas gerne den Weg ans Netz. Im wirklichen Leben vertraut er im Zweifel eher einem Fallschirm als einem Gummiseil.

Antwort von Stefanos: "Skydiving"

Kollege Alexander Zverev hat ja des öfteren seinen Hund mit in der Reisegruppe, im Team Tsitsipas wurde ein solcher im Umfeld von Turnieren bis dato noch nicht gesehen. Ein Tierfreund ist Stefanos dennoch.

Antwort von Stefanos: "Einen Irischen Schafshund mit Namen Laura"

Nicht festlegen wollte sich Tsitsipas übrigens in Hinblick auf einen Sammelbegriff für seine Fangemeinde. Eugenie Bouchard hatte dereinst ja eine Armee, die „Genie Army“, befehligt. Wie groß diese Fangruppe bei der immerhin noch auf Instagram reüssierenden Kanadierin ist, lässt sich nur schwer einschätzen.

Antwort von Stefanos: "Das ist eine wichtige Entscheidung ... darüber muss ich mir mehr Gedanken machen"

Dass sich Tsitsipas auch dieser Tage fithalten muss, steht außer Frage. Dabei ist sich der regierende ATP-Weltmeister etwa auf den Ausdauergerätschaften im Fitness-Studio selbst genug.

Antwort von Stefanos: "Nichts ... nur nachdenken und laufen"

Kulinarisch entsprechen die Vorlieben von Tsitsipas offenbar den gängigen Klischees.

Antwort von Stefanos: "Lammkeule"

Seinen zweiten Berufsweg lebt Stefanos Tsitsipas neben seinen Tennisaktivitäten übrigens schon aus.

Antwort von Stefanos: "Ein College besuchen und möglicherweise beim Film arbeiten"

Und in Zeiten der Selbstisolation ist Stefanos Tsitsipas schließlich auch nicht um einen guten Vorschlag für eine TV- bzw. Streaming-Serie verlegen.

Antwort von Stefanos: "The Morning Show"