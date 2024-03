ATP Acapulco: Alex de Minaur verteidigt Titel gegen Casper Ruud

Der Australier Alex de Minaur gewinnt das Endspiel beim ATP-World-Tour-500-Event in Acapulco gegen Casper Ruud in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 07:53 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur konnte seinen Titel beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Acapulco erfolgreich verteidigen

Starke Titelverteidigung von Alex de Minaur beim ATP-Hartplatz-Turnier in Acapulco: Der Australier setzte sich im Finale der ATP-World-Tour-500-Veranstaltung an der Südküste Mexikos gegen den Norweger Casper Ruud nach 1:57 Stunden mit 6:4, 6:4 durch. Der aktuell Weltranglisten-Neunte bestätigte damit auch seinen bislang guten Saisonauftakt. Ruud verpasst hingegen seinen ersten Titel bei einem Turnier dieser Kategorie.

Für den in Acapulco an drei gesetzten de Minaur war es der achte ATP-Titel in seiner Karriere. Zuletzt hatte der Mann aus "Down under" beim ATP-250er-Event in Atlanta im Sommer des Vorjahres zugeschlagen, 2024 stand er bereits im Endspiel des Hallen-Hartplatz-Events in Rotterdam, wo er im Finale gegen Überflieger Jannik Sinner in zwei Sätzen klein beigeben.

Casper Ruud wieder in den Top 10

Interessant: Bisher waren de Minaur und Ruud erst ein einziges Mal auf der ATP-Tour aneinander geraten. Vor gut viereinhalb Jahren setzte sich ebenfalls de Minaur bei den Next Gen ATP Finals ohne Satzverlust durch. Ruud, der vergangene Woche das Finale beim 250er-Hartplatz-Turnier in Los Cabos gegen Jordan Thompson in zwei Durchgängen verlor, muss weiter auf seinen ersten vollen Triumph seit Estoril im Vorjahr warten.

Trotz der erfolgreichen Titelverteidigung wird de Minaur in der morgigen ATP-Weltrangliste einen Platz verlieren und auf Position zehn ausgewiesen werden. Ruud hingegen spielt sich mit dem Erreichen des Finals wieder in die Top 10. Der Ex-Weltranglisten-Zweite schafft den Wiedereinstieg auf Rang neun.

