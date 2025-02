ATP Acapulco: Alexander Zverev - das Lieblingsturnier könnte kompliziert werden

Alexander Zverev startet wie schon in Buenos Aires und Rio de Janeiro auch in Acapulco als Favorit in das dortige ATP-Tour-500-Event. Die Besetzung ist aber deutlich besser.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.02.2025, 09:17 Uhr

© Getty Images Den Sombrero aus dem Jahr 2021 würde Alexander Zverev auch am kommenden Wochenende wieder nehmen

Acapulco und Alexander Zverev - das ist trotz der unrühmlichen Szene im Jahr 2022, als Zverev den Schiedsrichter-Stuhl auf äußerst unfeine Art und Weise malträtiert hat. Aber sonst: es wird sehr spät gespielt in Acapulco, so etwas geht bei der deutschen Nummer eins immer gut durch. Und 2021 hat Zverev ja auch den Titel geholt.

Nun sind die Herausforderungen im Jahr 2025 aber doch nicht ohne. Und das, obwohl Taylor Fritz, der im vergangenen Jahr zum Angstgegner Zverevs herangewachsen war (warum eigentlich?) aufgrund von Bauchmuskelproblemen absagen musste. Zverev geht zwar aufgrund seiner Weltranglisten-Platzierung in jedes Match als Favorit. Aber schon der Auftakt gegen Matteo Arnaldi hört sich nach mühseliger Arbeit an.

Zverev weicht Shapovalov aus

Danach könnte es nun doch nicht zum zehnten Treffen mit Denis Shapovalov kommen. Denn nach dem Rückzug von Lorenzo Musetti wurde der Kanadier weiter nach unten im Tableau verpflanzt. Zverev spielt in Runde zwei entweder gegen Cameron Norrie (Head-to-Head: 6:0 für Zverev) oder Learner Tien, der über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen ist.

Im Viertelfinale würde laut Setzliste Tomas Machac warten, der aber gleich zum Auftakt gegen seinen tschechischen Landsmann Jakub Mensik gefordert sein wird. Und, wenn man so weit schon vorausblicken mag, im Halbfinale könnte Ben Shelton warten. Es sei denn, Holger Rune, die Nummer drei in Acapulco spürt sich plötzlich wieder.

Als Nummer zwei geht übrigens Casper Ruud ins Rennen, gefolgt von Tommy Paul. Letzterer hatte gegen Zverev im Viertelfinale bei den Australian Open viele, wenn nicht sogar: alle Trümpfe in der Hand. Nur um sich dann doch dem Kampfgeist des Weltranglisten-Zweiten beugen zu müssen.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco