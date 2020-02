ATP Acapulco: Alexander Zverev im Achtelfinale ausgeschieden

Vorjahresfinalist Alexander Zverev ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco im Achtelfinale ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag Tommy Paul glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2020, 06:23 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in Acapulco ausgeschieden

Und da waren sie wieder, die Probleme des Alexander Zverev, die den Deutschen über weite Strecken des vergangenen Jahres und auch beim ATP Cup Anfang 2020 gequält hatten: Bei seinem 3:6 und 4:6 gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Tommy Paul leistete sich Zverev neun Doppelfehler, während seinem Gegner kein einziger unterlief. Demgegenüber verbuchte Zverev nur drei Asse, während Paul, nicht gerade als Monsteraufschläger bekannt, auf fünf kam.

Und also war das Einzel-Turnier für den Vorjahresfinalisten nach einer Spielzeit von 88 Minuten schon im Achtelfinale beendet. 2019 war Alexander Zverev erst im Endspiel an Nick Kyrgios gescheitert. Der musste ja schon am Dienstag (Ortszeit) nach verlorenem ersten Satz gegen Ugo Humbert aufgeben.

Dimitrov und Isner weiter

Zverev blieb allerdings nicht der einzige prominente Spieler, der sich aus dem Einzel-Tableau verabschieden musste: Félix Auger-Aliassime, zuletzt im Finale der Turniere von Rotterdam und Marseille, verlor gegen Kyle Edmund ebenfalls in zwei Sätzen. Dusan Lajovic, die Nummer acht des Events, ging gegen Soonwoo Kwon mit 6:7 (2) und 0:6 unter.

Immerhin Grigor Dimitrov und John Isner hielten sich am Achtelfinaltag schadlos: Der Bulgare machte es gegen Adrian Mannarino extrem spannend, setzte sich erst im Tiebreak des dritten Satzes durch. Isner dagegen gewann gegen Marcos Giron mit 6:3 und 7:6 (4). Turnierfavorit Rafael Nadal bestritt das letzte Match des Abends gegen Miomir Kecmanovic.

