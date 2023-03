ATP Acapulco: Fritz, Paul, Rune weiter - Berrettini muss aufgeben

Die Halbfinalisten beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco stehen fest. Nicht geschafft hat es Matteo Berrettini, der gegen Holger Rune aufgeben musste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2023, 07:36 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz steht in Acapulco im Halbfinale

Holger Rune ist neuerlich kein Vorwurf zu machen, dass die Fans in der Night Session in Acapulco nicht auf ihre Kosten gekommen sind. Schon am Mittwochabend Ortszeit hatte es der Däne richtig eilig, gewann gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 6:0 und 6.2. Knapp 24 Stunden später hieß der Gegner Runes nun Matteo Berrettini. Und der gab beim Stand von 0:6 und 0:1 auf.

Immerhin sorgte eine Regenunterbrechung im ersten Satz dafür, dass sich die Partie ein wenig in die Länge zog. Halbfinalgegner von Rune wird Alex de Minaur sein, der gegen Taro Daniel glatt mit 6:2 und 6:2 erfolgreich blieb. De Minaur macht das Beste aus einer bislang sehr angenehmen Auslosung: In Runde eins war der 17-jährige Lokalmatador Rodrigo Pacheco sein Gegner, im Achtelfinale Jacopo Berrettini.

In der oberen Hälfte des Tableaus kommt es zum Clash zweier US-Amerikaner, die sich seit vielen Jahren kennen und schätzen. Taylor Fritz trifft da nach einem ungefährdeten Erfolg gegen Frances Tiafoe auf Tommy Paul. Der wiederum konnte sich im Viertelfinale gegen Mackenzie McDonald ganz sicher mit 6:2 und 6:2 durchsetzen.

