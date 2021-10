ATP Acapulco: Harte Konkurrenz für Alexander Zverev bei der Mission Titelverteidigung

Auf Titelverteidiger Alexander Zverev wartet beim ATP-500-Turnier in Acapulco im kommenden Jahr harte Konkurrenz. Gleich drei weitere Top-Ten-Spieler werden in Mexiko an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

© Getty Images Die Titelverteidigung in Acapulco dürfte für Alexander Zverev nicht einfach werden

"Ich habe immer gesagt, dass dies definitiv ein Turnier ist, das ich in meiner Karriere gewinnen möchte. Ich habe eine sehr starke Beziehung zu Mexiko und zu diesem Turnier. Ich bin mit einem Ziel hierher gekommen und habe es erreicht. Ich bin sehr glücklich darüber." Es waren dies die Worte von Alexander Zverev nach seinem Triumph in Acapulco vor rund sieben Monaten. Verwunderlich ist es demnach nicht, dass der Deutsche auch im kommenden Jahr beim ATP-500-Turnier in Mexiko aufschlagen wird.

Ebenfalls wieder in Acapulco spielen wird Stefanos Tsitsipas, der Zverev im diesjährigen Endspiel mit 4:6 und 6:7 (3) unterlag. Doch alles wird für die beiden Finalisten nicht beim Alten bleiben: Einerseits wird 2022 in einem neuen, rund 10.000 Zuschauer fassenden Stadion gespielt werden, andererseits dürfte die Konkurrenz noch größer werden als im Frühjahr dieses Jahres.

Denn mit Daniil Medvedev wird auch der aktuelle Weltranglistenzweite in Acapulco an den Start gehen. Der US-Open-Sieger wird ebenso wie Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini zum ersten Mal in Acapulco antreten.

"Wir freuen uns sehr, vier Top-Ten-Akteure für die nächste Ausgabe des Turniers ankündigen zu können. Sie sind großartige Spieler", meinte Turnierdirektor Raúl Zurutuza. Das Hartplatzturnier in Mexiko wird 2022 vom 21. bis 26. Februar stattfinden.