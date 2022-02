ATP Acapulco: Medvedev und Nadal fixieren Halbfinal-Kracher

Daniil Medvedev und Rafael Nadal sind ebenso wie Stefanos Tsitsipas souverän in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco eingezogen. Nun kommt es zur Wiederauflage des Endspiels der Australian Open 2022.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 06:56 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat in Acapulco den Turniersieg im Blick

Die Zeit der Marathon-Matches beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco scheint schon wieder vorüber zu seine: nachdem in der ersten Runde mit schöner Regelmäßigkeit die Drei-Stunden-Marke geknackt wurde, hatten es die verbleibenden Spieler in Mexiko wie schon im Achtelfinale eilig, ihren Arbeitstag hinter sich zu bringen.

Da wäre zunächst Turnierfavorit Daniil Medvedev, der ab dem kommenden Montag erstmals die ATP-Weltrangliste anführen wird. Medvedev eröffnete mit einem ungefährdeten 6:2 und 6:3 gegen Yoshihito Nishioka den Freitag in Acapulco und gab nach dem Match zu Protokoll, dass er gar nicht wusste, welche Auswirkungen der Sieg von Jiri Vesely gegen Novak Djokovic in Dubai habe. Er war davon ausgegangen, in Acapulco Großes leisten zu müssen.

Nadal im ersten Satz gnadenlos

Nun, das kann der neue Branchenprimus ja auch weiterhin tun. Denn im Halbfinale kommt es zum Wiedersehen mit Rafael Nadal, dem er vor wenigen Wochen im Endspiel der Australian Open nach 2:0-Satzführung noch unterlegen war. Nadal gewann gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit 6:0 und 7:6 (5). Es war bereits das 118. Mal, dass Nadal in seiner Karriere einen Satz zu Null gewann. Der Spanier bleibt darüber hinaus in der laufenden Saison unbesiegt: Nadal hält jetzt schon bei 13 Match-Erfolgen.

Stefanos Tsitsipas, im Vorjahr im Endspiel an Alexander Zverev gescheitert, schlug Marcos Giron mit 6:3 und 6:4 und trifft auf Cameron Norrie, der gegen Peter Gojowczyk beim 6:1 und 6:0 nichts anbrennen ließ. Letzterer war durch die Disqualifikation von Zverev in das Viertelfinale eingezogen. Tsitsipas steht übrigens auch im Doppel in der Vorschlussrunde: An der Seitevon Feliciano Lopez wehrte der Grieche gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah fünf Matchbälle ab, gewann mit 4:6, 6:4 und 12:10.

