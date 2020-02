ATP Acapulco: Nadal und Wawrinka problemlos ins Viertelfinale

Turnierfavorit Rafael Nadal hat auch sein zweites Match beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco gewonnen und steht wie Stan Wawrinka im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2020, 08:22 Uhr

© Getty Image Rafael Nadal am Mittwoch in Acapulco

Rafael Nadal hatte mit Miomir Kecmanovic nur am Ende Probleme, gewann mit 6:2 und 7:5. Nadal servierte bei 5:3 im zweiten Satz bereits auf das Match, musste noch einmal ein Comeback des Serben zulassen. Im zwölften Spiel aber leistete sich Kecmanovic drei einfache Fehler in Folge, schenkte dem Favoriten so den Sieg.

Der Spanier hat in Acapulco schon zwei Turniersiege gesammelt und trifft im Viertelfinale auf den Koreaner Soonwoo Kwong, der sich gegen Dusan Lajovic in zwei Sätzen behaupten konnte. Der gemäß Papierform größte Konkurrent von Rafael Nadal, Alexander Zverev, musste früher am Mittwoch mexikanischer Zeit gegen Tommy Paul die Segel streichen.

Wawrinka nun gegen Dimitrov

Weiter im Rennen ist dagegen Stan Wawrinka, der Pedro Martinez beim 6:4 und 6:4 keine Chance ließ. Der Schweizer hatte zum Auftakt gegen Frances Tiafoe nur knapp gewonnen, immerhin aber 35 Asse serviert. Gegen Martinez kamen neun weitere dazu. Wawrinka spielt im Viertelfinale gegen Grigor Dimitrov, der sich gegen Adrian Mannarino im Tiebreak des dritten Satzes durchsetzen konnte.

Die beiden weiteren Viertelfinali bestreiten Talyor Fritz gegen Kyle Edmund und John Isner gegen Zverev-Bezwinger Paul.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco