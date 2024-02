ATP Acapulco: Ofner unterliegt Titelverteidiger de Minaur, Koepfer überrascht

Sebastian Ofner ist im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco gegen Titelverteidiger Alex de Minaur ausgeschieden. Mit Dominik Koepfer steht ein deutschsprachiger Spieler im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 08:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sebastian Ofner ist in Acapulco ausgeschieden

Die Siegesserie von Alex de Minaur in Acapulco hält an, der Australier hat nun schon sieben Partien in Folge für sich entscheiden können. Das jüngste „Opfer“ de Minaurs ist Sebastian Ofner, die österreichische Nummer eins. Ofner hatte sich zum Auftakt gegen Ernesto Escobedo in einem Marathon durchgesetzt. Gegen den flinken de Minaur, der in dieser Saison schon Matches gegen Novak Djokovic, Alexander Zverev oder Andrey Rublev gewonnen hat, musste sich der Steirer aber nach einem 1:6 und 3:6 aus Acapulco verabschieden.

Mit dabei ist dagegen noch Dominik Koepfer. Der deutsche Davis-Cup-Crack besiegte etwas überraschend Frances Tiafoe mit 6:4, 5:7 und 6:1. Koepfer könnte im Viertelfinale auf Holger Rune, in Acapulco als Nummer zwei gesetzt, treffen. Daniel Altmaier musste sich dagegen Miomir Kecmanovc mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Altmaier hatte zum Auftakt Turnierfavorit Alexander Zverev besiegt.

Ebenfalls in der Runde der letzten acht ist Stefanos Tsitsipas, der gegen Flavio Cobolli mit 6:3 und 7:6 (6) gewann. Tsitsipas spielt nun gegen Alex de Minaur. Für Tsitsipas wird es bereits das 70. Viertelfinale seiner Karriere werden.

Im Doppel gab es aus österreichischer Sicht zwei Erfolgsmeldungen: Lucas Miedler und Alexander erler, die beiden Titelverteidiger, gewannen zum Auftakt gegen Nuno Borgs und Francisco Cabral mit 7:6 (9) und 7:6 (6). Sam Weissborn zog mit Romain Arneodo und einem 7:6 (4) und 6:0 gegen Daniel Evans und Henry Patten ebenfalls ins Viertelfinale ein.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco