ATP Masters Madrid: Jannik Sinner behält die Bodenhaftung

Der Weltranglisten-Zweite Jannik Sinner bekräftigte im Rahmen des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid erneut, wie wichtig kontinuierliche harte Arbeit und positives Denken für einen Profisportler sind.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 11:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner gilt nicht umsonst als einer der sympathischsten Spieler auf der ATP-Tour

Der amtierende Australian-Open-Champion Jannik Sinner ist mit einem Sieg über seinen Landsmann und Davis-Cup-Kollegen Lorenzo Sonego in die dritte Runde der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in Madrid aufgestiegen. Viel zu holen gab es dabei für seinen Turnier Kumpel nicht. Am Ende hieß es ganz klar 6:3, 6:0 für den sympathischen Südtiroler.

In der anschließenden Pressekonferenz wurde Sinner mit der Frage konfrontiert, ob die großen Erfolge der jüngsten Vergangenheit ihn in irgendeiner Form verändert hätten. Der 22-Jährige scheint sich sicher, dass dem nicht so ist. "Ich habe mich durch den Erfolg nicht verändert. Ich glaube nicht an solche Dinge, denn die Art, wie man als Mensch ist, ist viel wichtiger als alles andere."

Viele Opfer für den Erfolg gebracht

"Ich versuche immer, mich mit guten Menschen zu umgeben, die mir etwas Positives zurückgeben", so der Italiener weiter. "Ich träume groß, ich träume davon, so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Ich habe viele Opfer gebracht, als ich mit 14 von zu Hause weggegangen bin, und das ist immer noch in meinem Kopf."

Er arbeite immer noch täglich daran, ein besserer Spieler zu werden. Das scheint Sinner auch wirklich zu gelingen. Den sichtbaren Erfolg der vielen Arbeit kann der aktuell Weltranglisten-Zweite wieder am Montag unter Beweis stellen, wenn er in der dritten Runde auf den Russen Pavel Kotov trifft.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid.