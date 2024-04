ATP Masters Madrid: Sinner kennt mit Kumpel Sonego keine Gnade

Jannik Sinner hat seinen Auftakt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid souverän gewonnen. Sinner schlug seinen Landsmann Lorenzo Sonego mit 6:0 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2024, 14:00 Uhr

Simone Vagnozzi, der Coach von Jannik Sinner, war mit Mütze und Skijacke in seine Box am Court Manolo Santana eingerückt. Die Vorstellung seines Schützlings wird ihm dann aber doch das Herz gewärmt haben. Sinner, in Madrid an Position eins gesetzt, ließ Lorenzo Sonego nämlich nicht den Hauch einer Chance, gewann mit 6:0 und 6:3.

In der nächsten Runde wird Sinner, der in der vergangenen Woche im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen kein Turnier bestritten hat, entweder gegen Jordan Thompson oder Pavel Kotov spielen. Geht es nach der Papierform, würde im Viertelfinale Casper Ruud, der Champion von Barcelona, warten.

Sinner und Sonego darf man ruhig als gute Kumpels bezeichnen. Zumal die beiden maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Italien im vergangenen November den Davis Cup in Málaga gewonnen hat.

Eine Überraschung hab es im ersten Match des Tages im zweitgrößten Stadion in der Caja Magica: Dort musste sich nämlich Stefanos Tsitsipas dem brasilianischen Routinier Thiago Monteiro geschlagen geben. Monteiro spielt in Runde drei gegen Jiri Lehecka aus der Tschechischen Republik.

