ATP Masters Rom: Alexaner Zverev zieht ins Achtelfinale ein

Alexander Zverev ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Lokalmatador Luciano Darderi in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 22:41 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Sonntag in Rom

Luciano Darderi hat alles gegeben, so wie auch das heimische Publikum im Foro Italico. Am Ende war es dann aber doch Alexander Zverev, der Rom-Champion von 2017, der mit einem 7:6 (3) und 6:2 in das Achtelfinale des letzten 1000ers auf Sand der Saison eingezogen ist. Dort trifft er am Dienstag auf den Portugiesen Nuno Borges. Letzterer hat ebenfalls einen Italiener besiegt, nämlich Francesco Passaro mit 4:6, 7:6 (8) und 7:6 (4).

Der Sonntag in Rom stand allerdings noch immer im Zeichen der unerwarteten Niederlage von Novak Djokovic gegen Alejandro Tabilo. Die mit 2:6 und 3:6 noch dazu ziemlich deftig ausfiel. Ebenfalls eindeutig ausgeschieden ist Ben Shelton, der gegen Zhizhen Zhang mit 2:6 und 4:6 unterging.

Für Alexander Zverev stehen die Chancen auf einen tiefen Run in Rom nicht schlecht: Sollte er sich gegen Borges durchsetzen, trifft er danach entweder auf Taylor Fritz oder Grigor Dimitrov. Und aus dem obersten Viertel ist Karen Khachanov wohl der gefährlichste Spieler - abgesehen von Djokovic-Bezwinger Tabilo..

