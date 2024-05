ATP Challenger Mauthausen: Lucas Pouille holt ersten Titel seit fünf Jahren

Der Sieg der Danube Upper Austria Open powered by SKE geht 2024 an Lucas Pouille (FRA). Der 30-jährige Franzose sicherte sich im Endspiel des ATP-100-Challenger-Turniers in Mauthausen gegen Jozef Kovalik (SVK) den Sieg, setzte sich nach 1:20 Stunden klar mit 6:3 und 6:3 durch und konnte sich über seinen ersten Turniererfolg seit 2019 freuen. Nette Draufgabe: ein großer Sprung im ATP-Ranking!

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 18:39 Uhr

Lucas Pouille war schon Weltklasse, und genau dorthin will es der 30-jährige Franzose wieder schaffen. Im Finale der Danube Upper Austria Open powered by SKE ließ die ehemalige Nummer 10 der Welt seine Klasse aufblitzen und untermauerte gegen Jozef Kovalik (SVK) seine zukünftigen Ambitionen. Nach dem 6:3- und 6:3-Erfolg stockte er nicht nur sein Punktekonto auf, sondern verbesserte sich im ATP-Live-Ranking von Platz 229 auf 163. Für Pouille war es der erste Turniersieg seit Mai 2019, damals feierte er in Bordeaux (ATP-Challenger) seinen bislang letzten Sieg. 2024 stand er in Thailand bei einem ATP-Challenger schon in einem Finale, hatte allerdings das Nachsehen.

Das Endspiel des ATP-100-Challenger-Turniers in Mauthausen startete ausgeglichen. Sowohl Pouille als auch Kovalik glänzten mit ihrem präzisen Spiel. Je länger jedoch die Partie dauerte, umso mehr zog der Franzose das Momentum auf seine Seite. Nach dem Gewinn des ersten Satzes lag der 30-Jährige im zweiten Durchgang bereits mit 4:0 in Führung, ehe er etwas zu wackeln begann. Kovalik kämpfte sich zurück und vergab beim Stand von 3:5 vier Breakbälle, damit war der Widerstand gebrochen. Nach dem verwandelten Matchball war die Erleichterung bei Pouille deutlich spürbar.

Erster Titel für Pouille seit 2019

„Es ist mein erster Titel seit fünf Jahren. In dieser Zeit ist sehr viel passiert. Ich bin extrem glücklich, wie das gerade läuft. Ich habe eine großartige Woche hinter mir und bin richtig zufrieden. Aber man hat gesehen, es ist nie einfach, ein Spiel zu Ende zu bringen. Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal gewonnen habe, dadurch war ich dann sehr nervös – es gab dazu aber keine Notwendigkeit."