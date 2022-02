ATP Acapulco: Rafael Nadal nervenstark zum Sieg über Medvedev!

Rafael Nadal (ATP-Nr. 5) hat beim ATP-500er-Turnier in Acapulco das Finale erreicht. Er schlug Daniil Medvedev im Re-Match ihres Australian-Open-Finals in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2022, 08:08 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nadal gewann mit 6:3, 6:3 gegen die neue Nummer 1 der Welt und bleibt damit in der aktuellen Saison ungeschlagen: 14 Siege hat "Rafa" bereits eingesackt, nach zwei Turniererfolgen (ATP-Turnier in Melbourne und Australian Open) greift er in der Nacht zum Sonntag zu Titel Nummer 3 in 2022.

Finalgegner wird Cameron Norrie sein, der überraschend gegen den an drei gesetzten Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:4 gewann.

Nadal begann stark gegen Medvedev, der anfangs recht viel streute. Bei eigenem Aufschlag ließ Nadal kaum etwas zu, keine Breakchance im ersten Satz - er selbst nutzte eine seiner drei Möglichkeiten zum entscheidenden Break zum 3:1, das er transportierte.

Nadal muss 11 Breakchancen abwehren!

In Durchgang zwei gelang ihm direkt zum Satzauftakt das Break, das er schwer verteidigen musste: Zum 3:1 wehrte Nadal vier Breakchancen ab, in einem dramatischen 19-Minuten-Spiel zum 4:2 ganze sieben!

Am Ende gelang ihm das erneute Break zum Matchgewinn, als Medvedev ein 40:0 zum Rankommen nicht nutzte und am Ende eine Rückhand ins Aus setzte.

Nadal hatte zuletzt bei den Australian Open im Finale ebenfalls gegen Medvedev gewonnen, nach 0:2-Satzrückstand, und dabei seinen 21. Grand-Slam-Titel geholt.

Nun steht er bei einer 14:0-Bilanz in 2022, so erfolgreich war er noch nie in ein Jahr gestartet.

Rafael Nadal: Im Finale gegen Cameron Norrie

Im Finale wartet etwas überraschend Cameron Norrie, der zuvor mit 6:4, 6:4 gegen Tsitsipas gewonnen hatte. Norrie führte damit seine Serie von Halbfinalsiegen auf der ATP-Tour fort, alle acht hat er bislang gewonnen. Drei Turniersiege sind dabei rausgesprungen, zuletzt vor einer Woche in Delray Beach gegen Reilly Opelka.

Gegen Nadal hatte er bislang allerdings nicht viel auszurichten: Der Spanier führt im direkten Vergleich mit 3:0, gab in allen drei Begegnungen in 2021 keinen Satz ab.