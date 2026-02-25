ATP Acapulco: Rekord! Gael Monfils dreht die Zeit zurück

Mit seinem Auftaktsieg in Acapulco hat Gael Monfils einen neuen französischen Rekord aufgestellt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 16:59 Uhr

© Getty Images Gael Monfils erreichte in Acapulco das Achtelfinale

In seinem Abschiedsjahr ist Gael Monfils dann doch noch einmal nach Acapulco zurückgekehrt. Zuletzt hatte der Franzose 2009 im mexikanischen Badeort gespielt - und dabei sogar das Finale erreicht. Wurde das Turnier damals noch auf Sand ausgetragen, findet es mittlerweile längst auf Hartplatz statt. Demnach stand für den 39-Jährigen am Dienstag (Ortszeit) gewissermaßen eine Premiere an.

Diese wusste Monfils erfolgreich zu gestalten. Die Nummer 170 der Welt, die in Acapulco dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld steht, gewann gegen Damir Dzumhur mit 6:4 und 7:6 (5). Seinen ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 - zuvor hatte er in Auckland und bei den Australian Open gleich zum Auftakt verloren - zelebrierte Monfils nach dem verwandelten Matchball mit den mexikanischen Fans auf seine bekannt extrovertierte Weise.

Monfils lässt Mahut hinter sich

Ob Monfils zu diesem Zeitpunkt wusste, einen neuen französischen Rekord aufgestellt zu haben, ist nicht überliefert. Jedenfalls ist er im Alter von 39 Jahren und fünf Monaten nun der älteste Franzose, der in der Open Era ein Tour-Match gewinnen konnte. Bisher war Nicolas Mahut an der Spitze gelegen.

Es ist davon auszugehen, dass Monfils diesen Rekord bis zu seinem Karriereende am Saisonende noch etwas in die Höhe schrauben wird. Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits im Achtelfinale von Acapulco. In diesem bekommt es der Altstar mit Shanghai-Champion Valentin Vacherot zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco