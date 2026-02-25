ATP Acapulco: Vieles spricht für Alexander Zverev

Nicht nur der überzeugende Erstrundenauftritt in Acapulco nährt die Hoffnung auf Alexander Zverevs ersten Turniersieg seit April.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 14:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev zeigte in Runde eins eine überzeugende Vorstellung

Die Pause nach dem bitteren Halbfinal-Aus bei den Australian Open hat Alexander Zverev offenbar bestens genützt. Der Weltranglistenvierte kehrte etwas mehr als drei Wochen nach der schmerzhaften Fünfsatzniederlage gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz mit einer starken Leistung auf die Tour zurück und besiegte den unangenehm zu bespielenden Franzosen Corentin Moutet in der ersten Runde des ATP-500-Turniers von Acapulco glatt in zwei Sätzen.

Er habe sich auf dem Platz sehr gefühlt, sagte Zverev nach der Partie. Auch ein etwaiger Blick auf die Statistik dürfte den 28-Jährigen ziemlich glücklich stimmen: Zverev schlug 26 Winner und beging dabei lediglich fünf unerzwungene Fehler. Auch der Aufschlag (sieben Asse, kein Doppelfehler) funktionierte beim Hamburger, der keinen Breakball zuließ, hervorragend.

Zverev führt im direkten Vergleich mit Kecmanovic

“Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung und freue mich auf das, was noch vor mir liegt”, fasste Zverev seinen Arbeitstag zusammen. Im Achtelfinale trifft der dreifache Grand-Slam-Finalist in der Nacht auf Donnerstag (1 Uhr MEZ) auf den Serben Miomir Kecmanovic. Im Head to Head führt Zverev mit 2:1, die beiden jüngsten Duelle gingen an ihn.

Sollte er sich gegen Kecmanovic behaupten, würden auf Zverev auch danach noch nicht die ganz hohen Hürden warten. Anstelle von Cameron Norrie oder Grigor Dimitrov heißen die möglichen Viertelfinalgegner jetzt Terence Atmane und Rafael Jodar. Auch Casper Ruud, der als Nummer drei der Setzliste der etatmäßige Halbfinalgegner Zverevs war, ist bereits ausgeschieden. Mit Flavio Cobolli befindet sich neben dem Deutschen in der oberen Hälfte nur mehr ein gesetzter Spieler.

Tochter Mayla beflügelt Zverev

In Acapulco, wo Zverev bereits 2021 gewann, spricht schon früh einiges für den Topfavoriten. Zumal mit Alex de Minaur der vermeintlich härteste Konkurrent ja ebenfalls schon seine Koffer packen mussten. Der erste Titel seit April 2025, als er bei den BMW Open in München triumphierte, wird und muss für Zverev demnach das große Ziel sein.

Beim Stressabbau könnte in Mexiko auch seine Tochter Mayla behilflich sein, die Zverev offenbar beflügelt. "Dieses Jahr möchte ich Tennis ein bisschen mehr genießen", sagte der 28-Jährige nach seinem Auftaktsieg über Moutet. "Es geht auch darum, Spaß zu haben, und das tue ich diese Woche auf jeden Fall."

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco