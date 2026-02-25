ATP Dubai: Auger-Aliassime sicher im Viertelfinale, Bublik scheidet aus

Während der topgesetzte Felix Auger-Aliassime in Dubai ohne Satzverlust im Viertelfinale steht, musste sich mit Alexander Bublik die Nummer zwei des Turniers verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 17:02 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime siegte in zwei Sätzen

Trotz eines Fehlstarts hat Felix Auger-Aliassime am Mittwoch beim ATP-500-Event in Dubai locker das Viertelfinale erreicht. Der topgesetzte Kanadier lag gegen den aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard im ersten Satz mit 1:4 zurück, siegte aber letztlich souverän mit 6:4 und 6:4.

“Ich bin froh, dass ich mich im ersten Satz zurückkämpfen konnte”, sagte Auger-Aliassime nach dem Match. Im Viertelfinale bekommt es der 25-Jährige mit Jiri Lehecka zu tun. Der Tscheche gewann gegen Pablo Carreno Busta mit 7:6 (6) und 6:4.

Griekspoor nimmt Bublik raus

Ausgeschieden ist hingegen die Nummer zwei des Turniers. Alexander Bublik unterlag dem Niederländer Tallon Griekspoor mit 3:6 und 6:7 (4). Nach seinem Coup bekommt es der Weltranglisten-25. am Donnerstag mit Jakub Mensik oder Alexei Popyrin zu tun.

Als erster Spieler hatte am Mittwoch Daniil Medvedev das Viertelfinale erreicht. Der US-Open-Sieger von 2021 schlug Altstar Stan Wawrinka souverän in zwei Sätzen.

Das Einzel-Tableau in Dubai