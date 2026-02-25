ATP Dubai: Daniil Medvedev weist Stan Wawrinka in die Schranken

Daniil Medvedev ist beim ATP-500-Turnier in Dubai durch einen Zweisatzerfolg über Stan Wawrinka als erster Spieler ins Viertelfinale eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 12:58 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev zeigte eine starke Leistung

Daniil Medvedev hat sich im Duell zweier Grand-Slam-Champions gegen Stan Wawrinka behauptet und beim ATP-500-Turnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Der US-Open-Sieger von 2021 setzte sich gegen den Schweizer, der am Ende des Jahres seine Karriere beendet, in der Runde der letzten 16 mit 6:2 und 6:3 durch.

Medvedev legte auf dem Centre Court von Dubai stark los und lag schnell mit 4:1 in Führung. Wawrinka gelang anschließend zwar sein erstes Break, für ein Comeback im ersten Durchgang war es dennoch zu spät. Nach lediglich 34 Minuten hatte der Russe den Eröffnungssatz in der Tasche.

Medvedev im Viertelfinale gegen Brooksby

Medvedev startete mit dem Break zum 1:0 auch im zweiten Abschnitt perfekt, Wawrinka schlug jedoch umgehend zurück. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Während Wawrinka die Ballwechsel mit aggressivem Tennis dominieren wollte, hielt Medvedev - oft weiter hinter der Grundlinie - mit starker Defensivarbeit dagegen.

Medvedevs Break zum 4:3 markierte letztlich die Vorentscheidung. Nach 73 Minuten Spielzeit verwandelte der ehemalige Weltranglistenerste seinen ersten Matchball zum 6:2 und 6:3-Erfolg. Im Viertelfinale trifft Medvedev auf den US-Amerikaner Jenson Brooksby, der Karen Khachanov mit 7:6 (6) und 6:4 besiegte.

Das Einzel-Tableau in Dubai