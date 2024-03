ATP Acapulco: Rune stoppt Koepfer im Viertelfinale

Trotz großem Kampf musste sich der Furtwanger Dominik Koepfer im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Acapulco dem an Nr. 2 gesetzten Dänen Holger Rune nach jeweils deutlichen Tiebreaks in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 06:13 Uhr

© Getty Images In einem meist ausgeglichenen Match gegen Dominik Koepfer packte Holger Rune in den entscheidenden Phasen konsequent zu.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour traf der Weltranglisten-58., Dominik Koepfer aus Furtwangen, im Viertelfinale des ATP-500er-Turniers in Acapulco auf den Dänen Holger Rune. Im ersten Durchgang sah sich der 29-jährige Koepfer zweimal mit einem Break im Hintertreffen. Während der Linkshänder den ersten Aufschlagverlust im vierten Spiel unmittelbar kontern konnte, bestätigte der an Nr. 2 gesetzte Rune sein zweites Break zur zwischenzeitlichen 5:2-Führung. Dennoch kehrte der deutsche Davis-Cup-Spieler nochmal in den Satz zurück und erzwang die Entscheidung im Tiebreak. Nach dem ersten Mini-Break durch einen Doppelfehler von Koepfer übernahm der 20-jährige Rune dort die Initiative und sicherte sich mit einem Aufschlag-Winner den ersten Durchgang.

Im zweiten Akt starteten beide Spieler mit souveränen Aufschlagspielen, ohne Break-Möglichkeiten zuzulassen. Beim Stand von 4:4 erspielte sich Rune die ersten beiden Break-Chancen und erzwang bei der ersten Möglichkeit mit einem langen Return den Fehler seines Gegners. Erneut stellte Koepfer seinen immensen Kampfgeist unter Beweis und nahm dem Weltranglisten-7. im Folgespiel den Aufschlag zum Ausgleich ab. Auch im zweiten Satz fiel die Entscheidung im Tiebreak. Dem Rückhandpassierball nach langer und spektakulärer Rallye im ersten Ballwechsel ließ Rune zwei Punktgewinne bei eigenem Service folgen. Auch im weiteren Verlauf des Entscheiders gestattete er seinem Gegner keinen Punktgewinn mehr und fixierte unter den Augen seines On-Off-Coaches Patrick Mouratoglou mit einem Ass den 7:6 (2), 7:6 (0)-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

In der Runde der letzten Vier könnte es für Rune zum „Battle of the North“ gegen den an Nr. 6 gesetzten Norweger Casper Ruud kommen, der sein Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton zu bestreiten hat. Für Dominik Koepfer endet die erfolgreiche Turnierwoche mit einem neuen Karrierehoch und der Rückkehr in die Top 50 nach knapp drei Jahren.

