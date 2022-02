ATP Acapulco: Stefan Kozlov - Top-Junior, danach kam der Karriereknick

Stefan Kozlov hat als Lucky Loser am Montag in Acapulco ein klein wenig Turniergeschichte geschrieben. Als Junior schien noch viel mehr möglich zu sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 12:25 Uhr

© Getty Images Stefan Kozlov hat als Jugendlicher große Hoffnungen geschürt

Als Stefan Kozlov 2013 als 15-Jähriger auf der ATP-Tour sein Debüt gab, da hatte der US-Amerikaner mit seiner Junioren-Karriere noch gar nicht abgeschlossen. Im folgenden Jahr sollten Finalteilnahmen bei den Australian Open (Niederlage gegen Alexander Zverev) und in Wimbledon (wo Kozlov gegen Landsmann Noah Rubin verlor) folgen. Bei den Männern verlief die Laufbahn des mittlerweile 24-Jährigen aber eher zäh: Als Karriere-Hoch steht Platz 115 in den ATP-Annalen.

Zur Zeit wird Kozlov auf Position 130 geführt, zuletzt in Delray Beach erreichte er nach überstandener Qualifikation das Viertelfinale, wo Kozlov Tommy Paul glatt unterlag. Bei den Australian Open Anfang des Jahres gab es immerhin einen Sieg gegen Jiri Vesely, bevor Matteo Berrettini im zweiten Match zu stark war.

Nur ein Hauptfeld-Match 2021

In der Hauptsache verdingt sich Kozlov aber auf der ATP-Challenger-Tour, wo er Emde 2021 in Champaign den Titel holen konnte.Tatsächlich hat der gebürtige Montenegriner nur ein einziges Hauptfeld-Match in der Spielzeit 2021 absolviert: In Acapulco, wo er aber Cameron Norrie unterlag.

In der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers von Acapulco 2022 hat Stefan Kozlov nun gezeigt, welches Potenzial immer noch in ihm steckt. Dabei hätte er bei diesem Event gar nicht starten sollen: Kozlov verlor im Qualifikations-Finale gegen Oscar Otte im Tiebreak des dritten Satzes. Und trainierte deshalb am Montagabend mit Rafael Nadal, anstatt im Hauptfeld um Punkte zu spielen.

Kozlov nun gegen Nadal

„Rafa und ich haben einen Satz gespielt, bei 3:3 und 15:0 ist ihm eine Saite gerissen“, erzählte Kozlov nach seinem Marathon-Sieg gegen Grigor Dimitrov. „Ich habe da kurz auf mein Handy geschaut, und hatte 20 Textnachrichten von der ATP.“ Es sei reine Intuition gewesen, überhaupt das Telefon zur Hand zu nehmen. Aber so fand Kozlov heraus, dass er als Lucky Loser doch noch nachrücken würde. Wie übrigens auch Peter Gojowczyk und Denis Kudla.

Kozlov machte das Beste aus seiner unerwarteten Chance, auch wenn Ende des zweiten Satzes schon ein Rollstuhl bereit stand, um den von Krämpfen geplagten Amerikaner vom Center Court zu fahren. Aber weit gefehlt. Kozlov düpierte Dimitrov nach einer Spielzeit von 3:21 Stunden mit 7:6 (8), 5:7 und 6:3. Es war das längste Match der Turniergeschichte.

Seinen Humor hat Kozlov im Laufe der kräftezehrenden Partie nicht verloren: Nach seinem Coup entschuldigte er sich mit einer Botschaft bei Rafael Nadal, dass er das Training abbrechen musste. Die gute Nachricht aber: Die beiden sehen sich schon in Runde zwei wieder. Denn Rafael Nadalhatte in seinem Erstrunden-Match gegen Denis Kudla erwartungsgemäß keine Probleme.

