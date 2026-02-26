ATP Acapulco: Vacherot verabschiedet Monfils, auch ADF fliegt raus

Nach Alexander Zverev sind am Mittwoch (Ortszeit) mit Gael Monfils und Alejandro Davidovich Fokina zwei weitere prominente Teilnehmer beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 09:13 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherot steht in Acapulco im Viertelfinale

Valentin Vacherot beweist immer öfter, dass sein Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai im vergangenen Jahr kein Zufall war. Auch wenn ein Sieg gegen Gael Monfils vor ein paar Jahren deutlich mehr wert gewesen wäre als aktuell, da sich der große Franzose ja auf seiner Abschiedstour befindet. Vacherot gewann jedenfalls mit 6:3 und 6:3 und zog damit ins Viertelfinale ein.

Dort trifft der Monegasse auf Brandon Nakashima, der sich gegen Landsmann Patrick Kypson ebenfalls souverän mit 6:4 und 6:4 behaupten konnte. Kypson hatte ja in Runde eins mit Als de Minaur die Nummer zwei von Acapulco aus dem Tableau gekegelt.

Zverev verliert gegen Kecmanovic

Schon früher am Mittwoch musste sich ja Alexander Zverev mit 3:6, 7:6 (3) und 6:7 (4) Miomir Kecmanovic geschlagen geben. Der Serbe spielt in der Runde der letzten acht gegen Terence Atmane.

Noch im Rennen um den Turniersieg ist derweil Flavio Cobolli nach einem 6:4 und 6:4 gegen Dalibor Srvcina. Und auch Frances Tiafoe ist weiter. Der US-Amerikaner besiegte Aleksandar Kovacevic mit 6:4, 3:6 und 7:6 (7). Nächster Gegner wird nicht wie erwartet Alejandro Davidovich Fokina, sondern Matthias Bellucci sein. Denn Letzterer schlug den eigentlich favorisierten Spanier mit 6:3 und 6:3.

