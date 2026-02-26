ATP Acapulco: Zverev verliert Thriller gegen Kecmanovic

Alexander Zverev ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco mit 3:6, 7:6 (3) und 6:7 (4) an Miomir Kecmanovic gescheitert.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 05:04 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bei seinem Paradeschlag

Knapp zweieinhalb Jahre hatten sich Alexander Zverev und Miomir Kecmanovic auf der ATP-Tour nicht zu einem professionellen Match getroffen, das bis dato jüngste hatte im Herbst 2023 in Chengdu stattgefunden. Mit dem besseren Ende für Zverev.

Diesmal war es aber wieder der Serbe, der sich in einem wahren Thriller mit 6:3, 6:7 (3) und 7:6 (4) behaupten konnte. Damit stellte Kecmanovic im Head-to-Head auf 2:2.

Alexander Zverev war ja als Nummer eins in das Event in Mexiko gegangen. Und die Aussichten darauf, dass er hier seinen ersten Turniersieg in der laufenden Saison feiert, standen prächtig. Denn mit Alex de Minaur und Casper Ruud sind die beiden Nächstbesten in der Setzliste gleich in Runde eins ausgeschieden. Nun erwischte es aber auch den Topfavoriten.

Zverev zu fehlerhaft mit der Rückhand

Für Kecmanovic war es der erste Sieg gegen einen Top-Fünf-Spieler im zwölften Versuch. Nach einer Spielzeit von 2:35 Stunden war dieser Erfolg amtlich. Und Miomir Kecmanovic erleichtert. Die letzten beiden Spielzeiten seien für ihn nicht leicht gewesen, erklärte er nach dem Match. E sei froh, dass es nun einmal in seine Richtung gelaufen sei.

Ausschlaggebend dafür war auch, dass sich Zverev auf der Rückhandseite - eigentlich sein Paradeschlag - gleich 17 Fehler ohne Not leistete, Kemanovic dagegen nur sechs. Nächster Gegner wird nun der Franzose Terence Atmane sein. Für Alexander Zverev geht es in Indian Wells weiter.

