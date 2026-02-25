ATP Dubai: Mensik sicher weiter, Bublik scheitert

Jakub Mensik ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai sicher ins Viertelfinale eingezogen. Alexander Bublik musste sich dagegen verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 20:05 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik spielt einen starken Golf-Swing

Vergangene Woche hat Jakub Mensik im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Events in Doha ja Jannik Sinner geschlagen, zum insgesamt dritten Titel auf der Tour hat es dann aber nicht gereicht. Mensik scheiterte in der Vorschlussrunde an Arthur Fils, der dann wiederum im Endspiel gegen Carlos Alcaraz völlig chancenlos war.

In Dubai nun stehen die Chancen für Mensik besser. Denn der junge Tscheche gewann am Mittwoch sein Achtelfinal-Match gegen Alexei Popyrin sicher mit 6:3 und 6:2. Trifft morgen allerdings nicht auf jenen Mann, der gemäß Papierform in der Runde der letzten acht eigentlich hätte warten sollen: Denn Alexander Bublik, die Nummer zwei des Events, musste sich Tallon Griekspoor mit 3:6 und 6:7 (4) geschlagen geben.

Auger-Aliassime trifft auf Lehecka

Das unterhaltsamste Match des Tages lieferten sich wohl Andrey Rublev und Ugo Humbert. Am Ende konnte sich der Russe mit 6:4, 6:7 (4) und 6:3 behaupten. Rublev bekommt es im Viertelfinale entweder mit Jack Draper oder mit Arthur Rinderknech zu tun.

Ganz oben im Tableau ist nach wie vor Félix Auger-Aliassime vermerkt. Der Kanadier hielt Giovanni Mpetshi Perricard beim 6:4 und 6:4 jederzeit sicher in Schach. Die nächste Aufgabe wird mit Jiri Lehecka doch deutlich anspruchsvoller ausfallen.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai

