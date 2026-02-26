Gleiche Gage für Sinner und Alcaraz? - Vielleicht besser nicht!

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz lassen sich die Turnierteilnahmen auf der ganzen Welt oftmals gut bezahlen. Doch Ex-Profi Jack Sock wünscht sich eine deutliche bessere Gage für einen der beiden Topspieler.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 15:37 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz begeistern die Tennisfans auf der ganzen Welt.

Glaubt man den Spatzen auf den Dächern Dohas, so haben Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in der vergangenen Woche für ihren Start beim ATP-Turnier in der katarischen Hauptstadt jeweils 1,2 Millionen US-Dollar erhalten. Die Veranstalter haben sich die Teilnahme der beiden Topstars also gut etwas kosten lassen. Für Ex-Profi Jack Sock ist die identische Summe für beide Spieler jedoch nicht nachvollziehbar.

„Carlos verdient mehr“, sagte Jack Sock über das üppige Salär des Spaniers. Für den ehemaligen Top-Ten-Spieler ist Carlos Alcaraz der größere Entertainer und schafft es mit seiner Art des Auftretens mehr neue Fans zu begeistern als Jannik Sinner.

Die Diskussion um die Wahrnehmung der beiden dominierenden Profis auf der Tour ist definitiv nicht neu. Jannik Sinner wird immer wieder gerne vorgeworfen, dass sein Verhalten zu introvertiert ist. Doch ändern wird sich der Südtiroler deswegen sicherlich nicht. Der Zuspruch der Fans ist auch beim Südtiroler weltweit sehr groß.

Carlos Alcaraz räumte in Doha ab

In der vergangenen Woche holte sich Carlos Alcaraz im Endspiel von Doha gegen Arthur Fils den Titel. Das erhoffte Final-Duell gegen Jannik Sinner fiel ins Wasser, da der Italiener bereits im Viertelfinale am gutaufgelegten Jakub Mensik in drei Sätzen scheiterte. Die Veranstalter haben in der Planung sicherlich auf dieses Duell gesetzt.

Doch Jack Sock sollte diesen Turnierverlauf zufriedenstellen. Durch den Turniersieg geht Carlos Alcaraz am Ende mit deutlich mehr Einnahmen aus der Woche von Doha. Für den US-Amerikaner sicherlich so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit.