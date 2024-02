ATP Acapulco: Zverev startet gegen Landsmann, Ofner gegen Lokalmatador

Turnierfavorit Alexander Zverev trifft zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco auf Daniel Altmaier. Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, bekommt es mit Ernesto Escobedo zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 07:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev eröffnet in Acapulco gegen Daniel Altmaier

Kaum hatte Alexander Zverev damit begonnen, sich die Wunden nach der Marathon-Niederlage im Halbfinale von Los Cabos gegen Jordan Thompson zu lecken, schon wurde dem Deutschen die nächste Aufgabe präsentiert: Zverev eröffnet in Acapulco, bei einem seiner absoluten Lieblingsturniere, gegen Daniel Altmaier. Schon die Australien Open hat Zverev gegen einen Landsmann gestartet, damals war es Dominik Koepfer. Der übrigens auch in Acapulco am Start ist und Cameron Norrie zugelost hat. Ob der Brite nach seinem Ausscheiden in Rio de Janeiro dafür fit genug ist, wird sich weisen.

Sebastian Ofner, Österreichs Nummer eins, kehrt nach den drei missglückten Abstechern auf Sand in Cordoba, Buenos Aires und Rio wieder auf den Hartplatz zurück. Ofner spielt in Runde eins gegen Ernesto Escobedo, einen von zwei Mexikanern im 32er-Draw. In Runde zwei könnte Ofner auf Titelverteidiger Alex de Minaur treffen.

Als Nummer zwei startet Holger Rune in das Turnier, erster Gegner wird ein Qualifikant sein. Mit Casper Ruud (beginnt gegen Christopher Eubanks), Stefanos Tsitsipas (erster Gegner wird Roman Safiullin sein) und Jordan Thompson (auch der Australier hat einen Qualifikanten gezogen) sind neben Zverev alle vier Halbfinalisten von Los Cabos am Start.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco