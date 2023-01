ATP Adelaide 2: Soonwoo Kwon gewinnt Marathon-Finale

Soonwoo Kwon hat beim zweiten ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide den Titel geholt. Der Koreaner, lediglich als Lucky Loser in das Turnier gerutscht, besiegte Roberto Bautista Agut in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2023, 11:44 Uhr

© Getty Images Soonwoo Kwon hat den zweiten Titel seinr Karriere gewonnen

Am Ende wurden die Tennisfans in Adelaide doch noch belohnt. Denn nachdem das Doppel-Finale der Männer nicht ausgetragen wurde, weil Ivan Dodig und Austin Krajicek nicht antreten konnten (der Titel ging kampflos an die French-Open-Champions Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer), und Belinda Bencic sich mit Daria Kasatkina nur 67 Minuten aufhielt, spielten Soonwoo Kwon und Roberto Bautista Agut ihr Nenngeld aus.

Und am Ende war es der Koreaner, der sich nach 2:42 Stunden mit 6:4, 3:6 und 7:6 (4) durchsetzen konnte. Für Kwon war es der zweite Titel auf der ATP-Tour. Den ersten hatte der 25-Jährige 2021 in Nur-Sultan geholt. Mit diesem Erfolg arbeitete sich Kwon auch ganz knapp an die Top 50 in der ATP-Weltrangliste heran. Ein besonderer Aspekt: Kwon war als Lucky Loser in das Draw gerutscht.

Bautista Agut, der im vergangenen Jahr ei den Generali Open triumphiert hatte, verpasste seinen zwölften Karriere-Titel. Der Spanier hatte im Halbfinale Titelverteidiger Thanasi Kokkinakis ebenfalls in einem Drei-Satz-Match bezwungen.

