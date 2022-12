ATP Adelaide: Alle jagen Novak Djokovic

Nach einer gefühlt sehr kurzen Offseason geht es in Adelaide gleich mit einem Paukenschlag los. Und einem favorisierten Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2022, 09:13 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic beim Training in Adelaide

Wenn Novak Djokovic bei einem Turnier der ATP-Tour-250-Kategorie antritt, dann muss das schon sehr gute Gründe haben. In der abgelaufenen Saison hat sich der 21-malige Major-Champion genau zwei Mal auf dem kleinsten Level versucht: Zunächst einmal zuhause in Belgrad, was für Djokovic Herzensangelegenheit und Ehrensache ist (dass sein Bruder den Turnierdirektor gibt, hat sicherlich auch nicht geschadet).

Und im Herbst ist Novak Djokovic auch noch nach Tel Aviv gereist, wohl um ausreichend Matchpraxis zu bekommen, die ihm durch seine sommerliche Zwangspause verloren gegangen war. Die Gründe für das Antreten in Adelaide sind nun ähnlich gelagert. So ganz ohne wettkampfmäßig gespielte Punkte möchte Djokovic wohl nicht in die Australian Open gehen. Die Auftritte bei der World Tennis League reichen dafür offenbar noch nicht.

Medvedev, Rublev, Thiem fordern Djokovic

Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Félix Auger-Aliassime oder Holger Rune werden ebenfalls starten, dazu noch Dominic Thiem. Womit die Ansicht Djokovics, dass dieses Event eher den Charakter eines 500ers, vielleicht sogar 1000ers habe, gut begründet ist.

Wie schon zu Beginn der vergangenen Saison wird in Adelaide ein Doppelschlag geprobt, vor einem Jahr gewann Gael Monfils die erste Ausgabe, Thanasi Kokkinakis zog sieben Tage später mit seinem ersten Championat auf der ATP-Tour nach. Wer nach der Auftaktsause Lust auf einen zweiten Einsatz in Adelaide hat, wird sich weisen - mit Novak Djokovic sollte man nicht rechnen. Dominic Thiem wollte einen weiteren Start jedenfalls nicht ausschließen, Holger Rune dagegen hat sich schon nach Auckland versprochen.

Wirklich aussagekräftig wird also vor allem in der kommenden Woche gespielt. Zumal die Offseason mit der Vielzahl an Schaukampf-Turnieren so kurz schien wie noch nie.