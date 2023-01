ATP Adelaide: Daniil Medvedev wartet auf den Djoker, Korda schlägt Sinner

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 7) hat beim ATP-Turnier in Adelaide das Halbfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 07:38 Uhr

Daniil Medvedev

Medvedev schlug am Freitag seinen Landsmann Karen Khachanov sicher mit 6:3, 6:3 und steht damit in der Runde der letzten Vier. Hier könnte es am Samstag dann zum ersten ganz großen Clash in 2023 kommen - gegen Novak Djokovic.

Der muss jedoch vorher noch sein Viertelfinale gegen Denis Shapovalov gewinnen (ab 11 Uhr in unserem Liveticker)

Korda schlägt Jannik Sinner

Im Halbfinale stehen zudem Sebastian Korda und Yoshihito Nishioka. Der Japaner schlug Lokalmatador Alexei Popyrin mit 7:6 (4), 6:7 (8) und 6:2, Korda bestätigte seine starke Woche mit einem 7:5, 6:1 über Jannik Sinner.

Korda hatte dieser Tage bereits Andy Murray und Roberto Bautista Agut besiegt und ist in Adelaide nach wie vor ohne Satzverlust unterwegs.

Zum Einzel-Draw in Adelaide