ATP Adelaide live: Novak Djokovic vs. Denis Shapovalov im Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide auf Denis Shapovalov. Der Serbe hat alle bisherigen sieben Duelle mit Shapovalov gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 11:10 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat alle bisherigen Partien gegen Denis Shapovalov

Sieben Begegnungen hat es also bislang zwischen Denis Shapovalov und Novak Djokovic gegeben. Am besten Erinnerung ist wohl jene im Halbfinale von Wimbledon 2021 geblieben - auch weil es die bis dato letzte war. Djokovic konnte vor etwas mehr als eineinhalb Jahren zwar in drei Sätzen gewinnen, spielerisch bewegte sich Shapovalov allerdings auf Augenhöhe.

In Adelaide nun hat Turnierfvorit Djokovic gegen die beiden Franzosen Quentin Halys und Constant Lestienne noch keine Satz verloren, Shapovalov musste zum Auftakt gegen den australischen Qualifikanten Rinky Hijikata über die volle Distanz gehen, gestaltete seinen zweiten Auftritt gegen Roman Safiullin dann aber souverän.

Djokovic vs. Shapovalov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Denis Shapovalov gibt es ab ca. 11 Uhr live iim Livestream bei TennisTV und in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide