ATP Adelaide: Dominic Thiem zum Quali-Auftakt chancenlos

Das erste ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide wird ohne Dominic Thiem stattfinden. Der Österreicher schied in der Qualifikation schon in Runde eins gegen Soonwoo Kwon mit 4:6 und 1:6 aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2022, 07:46 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist der Start in die Saison 2023 nicht geglückt

Enttäuschender Saisonauftakt 2023 für Dominic Thiem: Österreichs Nummer eins hatte mit Soonwoo Kwon zwar die schwerstmögliche Aufgabe im Qualifikations-Draw für das ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide gezogen. Chancen durfte sich Thiem aber dennoch ausrechnen. Am Ende hieß es aber 6:4 und 6:1 für den Südkoreaner. Damit wird das erste von zwei 250er-Events in Adelaide ohne Beteiligung von Thiem stattfinden.

Dabei war der US-Open-Champion von 2020 gut in die Partie gekommen, führte schnell mit 4:2. Danach schaffte Thiem aber lediglich noch einen Spielgewinn.

Thiem hatte die letzte Spielzeit nach dem Ausscheiden gegen Daniil Medvedev bei den Generali Open in Wien beendet und sich in den vergangenen Wochen bei Schaukämpfen in Sauid-Arabien und Dubai vorbereitet. Für die Australian Open wird er wohl eine Wildcard der Veranstalter bekommen.

In Adelaide ist Novak Djokovic an Position eins gesetzt, er beginnt gegen den Franzosen Constant Lestienne. Dahinter folgen Félix Auger-Aliassime, der gegen einen Qualifikanten startet, und Daniil Medvedev, der es mit Lorenzo Sonego zu tun bekommt.