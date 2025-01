ATP Adelaide: Favorit Paul startet mit Sieg, Korda bei Comeback erfolgreich

Turnierfavorit Tommy Paul ist beim ATP-Tour-250-Event in Adelaide mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Manuel Guinard gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2025, 08:31 Uhr

© Getty Images Tommy Paul führt in Adelaide die Setzliste an

Später, aber erfolgreicher Einstieg von Tommy Paul in die Tennissaison 2025. Der an Position eins gesetzte US-Amerikaner setzte sich nach einem Freilos im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers von Adelaide gegen Manuel Guinard mit 6:4, 3:6 und 6:3 durch. Guinard war als Lucky Loser noch ins Draw gerutscht, hatte zum Auftakt Roman Safiullin besiegt.

Apropos Lucky Loser: Mit einem solchen bekommt es Paul auch in Runde zwei zu tun. Denn Lokalmatador Rinky Hijikata gewann gegen Brandon Nakashima mit 6:2, 3:6 und 7:6 (5).

Endlich ein Erfolgserlebnis durfte Sebastian Korda feiern, der vergangene Woche sein Comeback in Brisbane noch hatte aufschieben müssen. Korda, in Adelaide an Position zwei gesetzt, gewann gegen Alejandro Davidovich-Fokina erstaunlich glatt mit 6:3 und 6:3 und spielt nun entweder gegen Thanasi Kokkinakis oder Tomas Martin Etcheverry.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide