ATP Adelaide: Lehecka gewinnt Premieren-Titel gegen Draper

Jiri Lehecka hat erstmals ein Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. Der Tscheche besiegte im Endspiel des 250er-Events in Adelaide den Briten Jack Draper mit 4:6, 6:4 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 09:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jiri Lehecka durfte in Adelaide jubeln

Schon vor dem Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide war klar: Es würde einen neuen Champion geben. Denn weder Jiri Lehecka noch Jack Draper haben in ihrer noch jungen Tennisvita einen Titel vermerkt. Lehecka hat diesen Makel nun korrigiert. Nach einem sehr unterhaltsamen 4:6, 6:4 und 6:3 durfte sich der Tscheche feiern lassen.

Lehecka war als Nummer sieben in das Event gestartet, besiegte im Viertelfinale in einem Marathon Nicolas Jarry und einen Tag später in der Vorschlussrunde den Vorjahresfinalisten Sebastian Korda. Draper wiederum hatte gleich drei gesetzte Spieler auf seiner Abschussliste: Zum Auftakt Sebastian Baez, die Nummer fünf. Im Viertelfinale dann Turnierfavorit Tommy Paul. Und im Halbfinale Alexander Bublik, die Nummer acht.

Ram und Salisbury gewinnen im Doppel

Im Finale nahm Lehecka, der bei den Australian Open in Runde drei auf Alexander Zverev treffen könnte, den Schwung des Satzausgleichs mit, führte in der Entscheidung schnell mit einem Break und 3:0. Im fünften Spiel hatte Draper drei Chancen auf das Rebreak, Lehecka parierte alle drei. Und servierte danach einigermaßen souverän aus.

Im Doppel gab es ebenfalls großartiges Tennis zu sehen, mit einem knappen Ausgang. Am Ende setzten sich Rajeev Ram und Joe Salisbury gegen Rohan Bopanna und Matthew Ebden mit 7:5, 5:7 und 11:9 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide