ATP Adelaide: Lehecka und Draper überraschend im Finale

Jiri Lehecka und Jack Draper haben beim ATP-500er-Turnier in ihren Halbfinals überraschende Siege eingefahren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2024, 11:54 Uhr

Der 22-jährige Lehecka setzte sich im ersten Halbfinale gegen den an drei gesetzten Sebastian Korda glatt mit 6:2, 6:1 durch und zog damit in sein zweites ATP-Finale ein. "Ich liebe dieses Land. Es ist so schön, das Jahr hier zu beginnen", sagte er nach seinem Sieg. "Ich genieße jede Minute hier bei meiner Premiere in Adelaide, das merkt man auch auf dem Platz."

Lehecka hatte im Vorjahr bei den Australian Open erstmals für Aufsehen gesorgt, als er das Viertelfinale erreichte.

Im Endspiel trifft der Tscheche auf den ebenfalls 22-jährigen Jack Draper. Der Brite gewann mit 7:6 (2), 6:4 gegen Alexander Bublik.

Beide Spieler kämpfen damit am Samstag um ihren ersten Titel auf der ATP-Tour. Lehecka stand im Vorjahr in Winston-Salem im Endspiel, Draper im Spätjahr in Sofia.