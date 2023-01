ATP Adelaide: Matchball abgewehrt - Djokovic gewinnt Final-Thriller gegen Korda

Novak Djokovic hat seinen 92. Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Serbe setzte sich im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide gegen Sebastian Korda nach Abwehr eines Matchballes mit 6:7 (8), 7:6 (3) und 6:4 durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2023, 12:31 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat mal wieder ein Match gebogen

Was für ein Match zwischen Novak Djokovic und Sebastian Korda. Alleine der erste Satz dieses Endspiels beim ATP-Tour-250-Turniers in Adelaide nahm mehr als 70 Minuten in Anspruch. Und zeigte, dass sich Korda immer mehr der Weltspitze annäherte. denn der US-Amerikaner bewahrte zunächst die Nerven, konnte sich mit seiner siebenten Chance das Tiebreak mit 10:8 holen.

Im zweiten Satz war Korda beim Stand von 6:5 nur einen Punkt vom Matchgewinn entfernt. Djokovic gestaltete den Punkt bei 30:40 allerdings sehr offensiv. Und gewann das Tiebreak zum Satzausgleich dann souverän.

In der Entscheidung holte sich Djokovic dann beim Stand von 5:4 und Aufschlag Korda mit einer unglaublichen Defensiv-Leistung seinen ersten Matchball. Da waren schon deutlich mehr als drei Stunden gespielt. Und nachdem beim folgenden Punkt eine Vorhand von Korda zu lang geriet, durfte sich Novak Djokovic zum 92. Mal zu einem Titel auf der ATP-Tour gratulieren lassen. Damit hat Djokovic in der ewigen Bestenliste mit Rafael Nadal gleichgezogen.

