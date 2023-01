ATP Adelaide: Novak Djokovic auch im Doppel am Start

Novak Djokovic wird sich das ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide gleich in doppelter Ausfertigung geben. Der 21-malige Major-Sieger tritt mit Vasek Pospisil an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2023, 14:44 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic geht in Adelaide auch im Doppel an den Start

Wenn er schon sein Comeback in Australien gibt, dann möchte Novak Djokovic dieses offenbar gleich in vollen Zügen genießen. Denn Djokovic, der beim ersten von zwei ATP-Tour-250-Turnieren in Adelaide das Tableau im Einzel anführt, hat auch für den Doppel-Wettbewerb genannt. An der Seite von Vasek Pospisil, mit dem er im Herbst 2020 die Professional Tennis Players Association ins Leben gerufen hat, beginnt Djokovic gegen Tomislav Brkic und Gonzalo Escobar.

Ganz oben im Tableau sind die Namen der weltbesten Doppelspieler 2022 eingetragen: Wesley Koolhof und Neal Skupksi beginnen mit einem Freilos, danach geht es entweder gegen Mackenzie McDonald und Marcelo Melo oder die Lokalfavoriten Thanasi Kokkinakis und Jordan Thompson. Als Nummer zwei gehen die French-Open-Champions des vergangenen Jahres ins Rennen: Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer. Die beiden sind auch die potenziellen Zweitrundengegner von Djokovic/Pospisil.

Shapovalov spielt mit Korda

Erfreulich aus österreichischer Sicht: Alexander Erler und Lucas Miedler, vor wenigen Wochen sensationell Sieger bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle, stehen ebenfalls im Hauptfeld. Und dürfen sich gegen Pedro Cachin und Daniel Elahi Galan durchaus Chancen ausrechnen.

Novak Djokovic ist übrigens nicht der einzige hauptberufliche Single-Spieler, der sich auch im Paarlauf versucht: Dass Andrey Rublev und Karen Khachanov gerne gemeinsam doppeln, ist bekannt. In Adelaide haben sich dazu noch Denis Shapovalov und Sebastian Korda oder auch Jannik Sinner und Lorenzo Sonego zusammengefunden.

Hier das Doppel-Tableau in Adelaide