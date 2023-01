ATP Adelaide: Novak Djokovic vs Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 5) trifft im Halbfinale des 250er-Turniers in Adelaide auf Daniil Medvedev (ATP-Nr. 7) - das Spiel gibt's ab 11 Uhr MEZ live auf Sky Austria und TennisTV sowie im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 20:38 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Daniil Medvedev

Novak Djokovic ist direkt wieder in Australien-Form! Der neunfache Sieger bei den Australian Open steht beim ATP-Turnier in Adelaide ohne Satzverlust im Halbfinale. Nach einem Zweisatzsieg gegen Denis Shapovalov, der enger anmutete, als es das Ergebnis (6:3, 6:4) aussagte. Aber eben auch zeigte, dass Djokovic in den entscheidenden Phase der beste Tennisspieler der Jetzt-Zeit ist.

Im Halbfinale nun also der nächste Härtetest - gegen Daniil Medvedev. Der zeigte sich dieser Tage ebenso unangreifbar und misst sich nun eben gegen einen, "der ziemlich gerne in Australien spielt", spielte Medvedev auf die neun Majorsiege des Djokers in Melbourne an.

Djokovic hatte zuletzt in den Jahren 2019 bis 2021 in Melbourne gewonnen, 2022 durfte er aufgrund der Corona-Impfproblematik nach langem Hin und Her (und einer gerichtlichen Entscheidung) nicht "Down Under" antreten.

Djokovic über Medvedev-Matches: "Man muss an die Grenzen gehen"

Djokovic zeigte sich ebenso respektvoll. "Wenn man gegen Daniil spielt, muss man an die Grenzen gehen. Körperlich und was das Spiel an sich angeht", so der 35-Jährige.

Im direkten Vergleich zwischen den beiden steht es 8:4 für Djokovic, der auch die letzten drei Partien gegen Medvedev für sich entschieden hat. Zuletzt bei den ATP Finals, mit einem Sieg im Tiebreak des dritten Satzes.

Djokovic gegen Medvedev - wo es einen Livestream gibt

Das Halbfinale in Adelaide zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev ist als zweites angesetzt, nach dem Duell zwischen Sebastian Korda un Yoshihito Nishioka. Start ist ab 11 Uhr MEZ.

Sky Austria und TennisTV übertragen live im TV und Livestream, wir haben den Matchtracker für euch!