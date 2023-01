ATP Adelaide: Novak Djokovic macht Halbfinale gegen Medvedev klar!

Der topgesetzte Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in Adelaide das Halbfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 15:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Djokovic schlug Denis Shapovalov mit 6:3, 6:4 in einem durchaus enger anmutenden Spielchen, das knapp zwei Stunden andauerte. Und in dem Djokovic wie so oft in den entscheidenden Momenten zuschlug.

So beim einzigen Break im ersten Durchgang, als Shapovalov drei Doppelfehler produzierte. Oder auch zum Ende des zweiten Satzes. Hier hatte Djokovic beim 3:2 ein 40:0 verspielt, schaffte aber im direkten Gegenzug erneut das Break. Ein 0:30 beim Ausservieren drehte er zum Matchgewinn.

"Das Ergebnis zeigt womöglich nicht, was das für ein Match war. Es war sehr eng, fast zwei Stunden für zwei Sätze", so Djokovic. "Er hat ein paar Doppelfehler gemacht beim 4:3 im ersten Satz, mit neuen Bällen etwas verzogen. Das hat den Unterschied ausgemacht."

Djokovic trifft im Halbfinale auf Daniil Medvedev, der in der Day Session in zwei Sätzen gegen Karen Khachanov gewonnen hatte.

Djokovic mit Unterstützung in Australien

Djokovics Start in Australien war mit Spannung erwartet worden, nachdem es im vergangenen Jahr ein großes Drama um seine Einreise gegeben hatte. In Adelaide aber hat er einen warmen Empfang erhalten, vor allem von den vielen serbischen Fans.

"Es macht mich stolz, dankbar", so Djokovic, der auch einen Jubelruf passend einordnete. "Julie ist ein besonderer Fan", erklärte der Djoker mit Blick auf die Frau mit dem "NoleFam"-Plakat. "Sie reist um die ganze Welt. Danke Julie."

Der Ausblick auf das Halbfinale? "Wenn man gegen Daniil spielt, muss man an die Grenzen gehen. Körperlich und was das Spiel an sich angeht", weiß Djokovic. Er führt im direkten Vergleich mit "Meddy" mit 8:4 und hat dabei die letzten drei Begegnungen gewonnen.

Im zweiten Halbfinale trifft Sebastian Korda auf Yoshihito Nishioka.