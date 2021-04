ATP: Alexander Zverev sagt Start in Marbella ab

Alexander Zverev hat seine Startzusage kurz vor Beginn des ATP-Tour-250-Turniers in Marbella zurückgezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2021, 18:28 Uhr

Zverev hatte vom Veranstalter eine Wildcard bekommen, wäre als Nummer eins in das ATP-Tour-250-Turnier gegangen. Nach dem Rückzug des Deutschen startet nun Pablo Carreno Busta als Favorit in das Event in Spanien, gefolgt von Fabio Fognini.

Den Start in die Sandplatzsaison wird die deutsche Nummer eins nun wohl an seinem Wohnsitz in Monte Carlo vornehmen.