ATP: Alexander Zverev schlägt mit Wildcard in Marbella auf

Früher Sandplatzstart für die deutsche Nummer eins Alexander Zverev: Der Sieger von Acapulco schlägt schon in der kommenden Woche in Marbella auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 14:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beginnt seine Sandplatz-Saison in Marbella

Alexander Zverev will seine Sandplatzform nun doch schon vor seinem eigentlichen Heimturnier, dem ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo, testen. Zverev nahm eine Wilcard der Veranstalter des ATP-Tour-250-Turniers in Marbella an und wird schon kommende Woche seine ersten Matches auf Asche bestreiten. Danach geht es zurück ins Fürstentum, wo Zverev seit mehreren Jahren seinen Hauptwohnsitz hat.

Das Tennisjahr 2021 läuft für die deutsche Nummer eins bislang ziemlich gut: Alexander Zverev war der einzige Spieler, der Novak Djokovic bei dessen Run zum Titel bei den Australian Open wirklich fordern konnte, auch wenn das Viertelfinale schlussendlich in vier Sätzen an den Serben ging. Danach gewann Zverev das ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco, mit dem Finalsieg gegen Stefanos Tsitsipas. In Miami gab es zuletzt den ersten richtigen Rückschlag der Saison, Zverev unterlag dem Finnen Emil Ruusuvuori nach starkem Beginn in drei Sätzen.

Die weiteren Starts von Zverev sind mit Monte Carlo, München, Madrid und Rom besetzt, gekrönt soll die Sandplatzsaison bei den French Open in Paris werden. Durch den landesweiten Lockdown in Frankreich schwebt über dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres allerdings ein großes Fragezeichen.