ATP Almaty: Turnierfavorit Tiafoe patzt im Viertelfinale

Nach seinem mühevollen Auftakterfolg beim ATP-Tour-250-Turnier in Almaty ist Frances Tiafoe nun im Viertelfinale an Aleksandar Vukic gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2024, 14:47 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe ist in Almaty ausgeschieden

Turnierfavorit Frances Tiafoe hat den Fans in Almaty bei seinem ersten Auftritt großes Tennis und also einen Drei-Satz-Erfolg gegen Daniel Evans gezeigt. Eine Runde später aber war Schluss für den Halbfinalisten der US Open 2024. Denn “Big Foe” musste sich dem Australier Aleksandar Vukic mit 4:6 und 6:7 (11) geschlagen geben. Dabei wehrte sich der US-Amerikaner gegen Ende noch einmal so richtig, wehrte fünf Matchbälle seines Gegners ab.

Vukic wiederum steht erstmals in der Vorschlussrunde eines ATP-Turniers. Und spielt dort morgen entweder gegen Karen Khachanov oder Bebit Zhukayev.

Das zweite Halbfinale steht indes schon fest: Da werden sich Francisco Cerundolo und der Kanadier Gabriel Diallo treffen. Cerundolo, der im Achtelfinale den erst 17-jährigen Deutschen Justin Engel bezwingen konnte, gewann gegen Alexander Shevchenko sicher mit 6:2 und 6:3. Und Diallo setzte sich gegen den an Position zwei gesetzten Chilenen Alejandro Tabilo mit 3:6, 6:3 und 6:4 durch.

