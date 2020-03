ATP: Andy Murray peilt Comeback in Miami an

Andy Murray steht wieder auf dem Tenniscourt, wenn auch bislang nur kurz. Die ehemalige Nummer eins der Welt peilt dennoch einen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami an.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 20:50 Uhr

© Getty Images Andy Murray braucht Spiel- und Trainingspraxis

"Ich trainiere und versuche, für Miami ready zu werden", erklärte Murray gegenüber Amazon Prime Video Sport. "Ich habe so viel Therapien gemacht, hinsichtlich meiner Kraft und allem anderen, alle Muskeln um die Hüfte herum funktionieren. Es ist nur, dass ich kein Tennis gespielt habe." Nun aber hat der zweimalige Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen mit seinem Landsmann Jay Clarke im National Tennis Centre ein paar Bälle geschlagen. Murray musste seit dem Davis Cup Finale im November aufgrund einer Beckenverletzung aussetzen. Somit hat er sowohl den ATP-Cup, als auch die Australian Open verpasst.

"Ich habe seit dem Davis Cup zweimal Bälle geschlagen, für ungefähr 40 Minuten in einer Zeitspanne von drei Monaten", so Murray weiter. "Ich brauche ein wenig Zeit, um mich wieder aufzubauen und mich wieder auf dem Court wohlzufühlen. das ist jetzt mein Plan, außer es gibt wieder einen Rückschlag." Der Einsatz und die Hingabe Murrays für dieses Ziel könnten diese verfrühte Rückkehr ermöglichen.

Murrays Comeback-Sieg in Antwerpen

Nach der letzten Operation war kurzzeitig sogar die Karriere des dreimaligen Grand-Slam-Champions in Gefahr. Murray wurde kurze Zeit nach seiner knappen Niederlage gegen Roberto Bautista Agut bei den Australian Open 2019 zum zweiten mal an der Hüfte operiert. Sein Comeback feierte er danach erfolgreich mit dem Turniersieg im Doppel beim ATP-Tour-500-Turnier in Queens. Dort spielte er an der Seite von Feliciano Lopez, der zudem noch das Einzelturnier gewinnen konnte.

Darauf folgten, vor allem im Einzel, eher ernüchternde Monate, bis er kurz vor Saisonende beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen Stan Wawrinka im Finale bezwingen konnte. Sein erster Turniersieg seit 2017 brachte Murray auch in der Weltrangliste wieder nach vorne. Er beendete das Jahr in den Top 130 und wurde mit dem „ATP Comeback Player of the Year Award“ ausgezeichnet.