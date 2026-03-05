Carlos Alcaraz: Der Kopf macht den Unterschied

Carlos Alcaraz geht als Favorit in das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Der zweimalige Champion im Tennis Paradise hat 2026 noch kein Match verloren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 23:44 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz beim Training in Indian Wells

Carlos Alcaraz wird am heutigen Donnerstag schon recht früh erfahren, gegen wen er zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers treffen wird. Denn die Partie zwischen Grigor Dimitrov und Terence Atmane wurde als erstes des Tages im Stadium 1 in Indian Wells angesetzt. Gleich darauf darf übrigens Venus Williams gegen Diane Parry ran. Was insofern passend ist, als dass Venus und Grigor bestens befreundet sind.

Ein Wiedersehen mit dem Bulgaren würde Alcaraz wohl nichts ausmachen. Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden zum Achtelfinal-Duell verabredet. Alcaraz gewann dieses glatt mit 6:1 und 6:1. Holte im Gegensatz zu 2023 und 2024 aber nicht den Titel - denn im Halbfinale erwies sich Jack Draper als zu stark.

Alcaraz ist die Ruhe selbst

In der aktuellen Kampagne aber führt wohl kein Weg vorbei an Carlitos, wenn es um den Turniersieg im Tennis Paradise geht. Denn nach dem Titel bei den Australian Open hat Alcaraz ja auch in Doha zugeschlagen, die Weste für das Jahr 2026 ist noch blütenweiß. Die größte Gefahr gab es im Halbfinale der Australian Open, da kämpfte sich Alcaraz im fünften Satz gegen Alexander Zverev aber noch einmal zurück.

Einen der Gründe dafür hat Alcaraz vor Beginn des Turniers benannt. „Ich glaube, dass ich meine Emotionen auf dem Court noch besser kontrolliere“, erklärte der Weltranglisten-Erste. Das sei der Schlüssel zu seinen jüngsten Erfolgen gewesen. Denn: „In einem ruhigen Zustand kann ich Lösungen finden.“

Die weiteren Aussichten in Indian Wells sind heiter bis sonnig. Geht es nach der Setzliste würden nacheinander Arthur Riderknech, Casper Ruud und Alex de Minaur warten. Allesamt Gegner, die Alcaraz nicht zwingend wehtun können. Am ehesten wohl noch Rinderknech mit dem Aufschlag.

Aber da müsste Carlos Alcaraz schon auch einen schlechten Tag erwischen. Und die sind dank seiner neuen mentalen Stärke 2026 sehr rar gesät.

