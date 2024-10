ATP Antwerpen: Bautista Agut gewinnt 12. Titel

Roberto Bautista Agut hat bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen seinen 12. Tour-Titel gewonnen. Der 36-jährige Spanier setzte sich in einer dominierenden Performance gegen Jiri Lehecka mit 7:5 und 6:1 durch.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 19:38 Uhr

Das Finalmatch der Generationen hatte definitiv seine Höhen und Tiefen. Der 60. Platz der Weltrangliste, Roberto Bautsita Agut, startete selbstbewusst und mit einer starken Vorhand in sein 12. ATP-Finale. Seinem 14 Jahre jüngeren Kontrahenten Lehecka glückte am Anfang nicht sonderlich viel. Der 22-jährige bewegte sich schlecht und so gelang dem Tschechen bis zum 2:5-Rückstand kein Punktgewinn, wenn der Ballwechsel über zwei Schläge ging. Vielleicht steckte dem 33. der Weltrangliste noch das Drei-Satz-Halbfinale in den Knochen, vielleicht war es auch die Nervosität, die der Tscheche im 3. ATP-Finale seiner Karriere verspürte. Der fünfgesetzte Lehecka holte bis zum 5:5 auf, Bautista Agut gewann den ersten Satz aber verdient mit 7:5. Auch im zweiten Satz gelang es dem jungen Tschechen nicht, sein sonst so hohes Level zu präsentieren. Der 36-jährige Spanier zeigte keinerlei Müdigkeit und servierte sich beim 5:1 zu seinem ersten Titel seit seinem Sieg in Kitzbuhel 2022.

Bautista Agut feiert seinen 12 Titelgewinn

2,5 Jahre musste Spanier auf einen erneuten Titel warten. Bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen brach der 36-jährige die Dürrestrecke. Und das sehr verdient. Bautista Agut erholte sich von einem gebrochenen Fuß, rutschte auf Platz 120 der Weltrangliste ab, doch “behielt immer ein Lächeln im Gesicht”, wie der Spanier nach dem gewonnen Finale sagte. Bei dem Davis Cup-Finale im November schlägt der ehemalige Top-10 Spieler neben Carlos Alcaraz und Rafael Nadal für Spanien auf.