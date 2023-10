ATP Antwerpen: Bublik stoppt Marterer im Halbfinale

Im zweiten Halbfinale auf der ATP-Tour musste sich Maximilian Marterer in zwei Sätzen dem an Nr. 3 gesetzten Kasachen Alexander Bublik geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 17:19 Uhr

© Getty Images Nach seinem Sieg gegen Marterer greift Alexander Bublik im morgigen Finale nach seinem 3. ATP-Titel.

Bislang sind sich Maximilian Marterer und Alexander Bublik auf der Tour zweimal gegenübergestanden, wobei beide Begegnungen auf Rasen stattfanden. Während der Franke sich 2017 in der Qualifikation für das ATP-Turnier in Halle durchsetzen konnte, siegte der Kasache in diesem Jahr in der dritten Runde von Wimbledon.

Marterer startete mit einem verkorksten Aufschlagspiel und lag somit schnell mit 0:2 im Hintertreffen. Im weiteren Verlauf kam der 28-jährige immer besser ins Spiel und ließ im weiteren Verlauf des Satzes keine Break-Chancen mehr zu. Da er aber seinerseits zwei Möglichkeiten zum Re-Break ausließ, musste der deutsche Davis-Cup-Spieler den ersten Durchgang abgeben.

Im zweiten Akt erspielte sich Marterer nach souverän gehaltenem Aufschlagspiel drei laufende Break-Chancen, musste aber aufgrund der Aufschlagstärke seines Gegners fünf Punktgewinne hintereinander von Bublik hinnehmen. Im berüchtigten siebten Spiel hatte der 26-jährige Kasache seinerseits die erste Chance auf das Break und packte konsequent zu. Beim Stand von 3:5 musste Marterer lange um sein Aufschlagspiel kämpfen und wehrte dabei den ersten Matchball beim Hold ab. In seinem abschließenden Aufschlagspiel musste Bublik noch einmal über Einstand, beendete aber die Partie mit einem Ass und siegte nach 85 Minuten mit 6:4, 6:4.

Im Endspiel trifft der Weltranglisten-36. in seinem neunten Finale auf der ATP-Tour auf den Sieger der zweiten Halbfinal-Begegnung zwischen dem an Nr. 4 geführten Franzosen Arthur Fils und dem topgesetzten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.

