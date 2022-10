ATP Antwerpen: Achtelfinale - Dominic Thiem schlägt Michael Geerts problemlos

Dominic Thiem hat beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Antwerpen sein Erstrunden-Duell gegen Lokalmatador Michael Geerts in zwei Sätzen gewonnen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 20:45 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem musste beim ATP-Turnier in Antwerpen gegen den Lokalmatador Michael Geerts ran

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen!

Dominic Thiem ist erfolgreich ins ATP-World-Tour-250-Turnier in Antwerpen gestartet. Der Österreicher besiegte in der ersten Runde der Hallen-Hartplatz-Veranstaltung den Lokalmatador und Wildcard-Spieler Michael Geerts nach 1:10 Stunden problemlos mit 6:4, 6:0. Im Achtelfinale geht es am Donnerstag gegen den Argentinier Francisco Cerundolo, der bereits am Dienstag den Schweizer Marc-Andrea Huesler in drei Sätzen bezwingen konnte.

In Satz eins merkte man dem Lichtenwörther an, dass er sich erst mit den neuen Begebenheiten anfreunden musste. Im Gegensatz zum Turnier in Gijon letzte Woche ist der Belag in Belgien deutlich langsamer. Das Service des Niederösterreichers war jedoch von Beginn weg ein Traum. So konnte er in Satz eins 92 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld bringen - eine Ausbeute mit Seltenheitswert.

Erneuter Sieg über Cerundolo?

Im zweiten Durchgang nahm Thiem dem 27-Jährigen aus Antwerpen zu Null das erste Servicegame ab. Plötzlich passten auch die Grundschläge des US-Open-Champions von 2020. Sowohl mittels seiner knallharten Rückhand als auch mit gefühlvollen Stoppbällen gelangen ihm schöne Punktgewinne. Bis zum Satzende sollte Geerts nur einen einzigen Punkt bei eigenem Aufschlag vergönnt sein.

Thiem zeigte sich im On-Court-Interview nach der Partie zufrieden: "Ich bin froh durch zu sein, es ist immer schwer beim ersten Match auf einer neuen Anlage, noch dazu gegen einen Lokalmatador." Seinen nächsten Gegner kennt der Österreicher nur zu gut, konnte er den an sechs gereihten Cerundolo doch letzte Woche in Gijon im Viertelfinale in zwei Sätzen bezwingen.

