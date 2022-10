ATP Antwerpen: Dominic Thiem vs Michael Geerts im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 132) trifft in seinem Auftaktmatch beim 250er-Turnier in Antwerpen am Mittwochabend auf Michael Geerts. Das Spiel ist für 19 Uhr angesetzt, im TV und Livestream auf Sky Sport Austria und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2022, 10:02 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem, Michael Geerts

Thiem kommt mit dem Rückenwind des Halbfinaleinzugs in Gijon nach Antwerpen - und mit einem tollen Match gegen Andrey Rublev am vergangenen Wochenende.

Gegen Michael Geerts ist Thiem der klare Favorit: Der 28-jährige Belgier steht nur dank einer Wildcard im Hauptfeld, er ist aktuell die Nummer 268 im ATP-Ranking - seine Bestplatzierung war Rang 231 vor wenigen Wochen. Er spielt hauptsächlich auf ITF- und Challenger-Ebene.

Wann spielt Dominic Thiem?

Das Erstrundenmatch in Antwerpen zwischen Dominic Thiem un Michael Geerts ist für 19 Uhr angesetzt. Sky Sport Austria überträgt live im Stream und TV, wir haben den Liveticker für euch!

