ATP Antwerpen: Hanfmann bleibt cool und gewinnt

Nach Maximilian Marterer ist auch Yannick Hanfmann in die nächste Runde eingezogen. Der an Position fünf gesetzte Karlsruher gewann sein Auftaktmatch in Antwerpen gegen Lokalmatador Alexander Blockx mit 6:4, 7:6 (3).

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 21:16 Uhr

Es gibt angenehmere Lose als einen 18-jährigen Lokalmatador, der sein erstes Match in einem ATP-Hauptfeld bestreitet. Aber es half nichts – Yannick Hanfmann musste sich beim 250er-Turnier in Antwerpen dieser Aufgabe stellen. Sein Gegner hieß Alexander Blockx.

Lange Zeit sah es auch so aus, als würde der Deutsche die Aufgabe souverän erledigen. Ohne zu glänzen, aber auch ohne ernsthaft in Gefahr zu geraten. Nach diesem Muster verlief der erste Satz. Irgendwie war der Belgier dran, irgendwie aber auch nicht. In den entscheidenden Momenten diktierte Hanfmann das Geschehen und holte sich den ersten Durchgang mit 6:4. Auch im zweiten Satz schien es lange so. Doch dann lag der gebürtige Antwerpener plötzlich mit 6:5 in Führung und hatte 0:30 bei Aufschlag Hanfmann. Nun war natürlich auch das Publikum zur Stelle und feuerte den Underdog frenetisch an. Genau die Situation, die du als Favorit nicht haben willst.

Doch an diesem Abend konnte der an Position fünf gesetzte Hanfmann den Schalter exakt an dieser Stelle umdrehen. Nur noch drei Punkte gab er bis zu seinem Sieg ab. Den Tie-Break gewann der Deutsche mit 7:3 und zog somit in die nächste Runde – und hat zumindest ein paar Minuten Härtestest nun hinter sich.

